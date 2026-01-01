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Gestaltungstrends und traumhafte Projekte

Willkommen zuhause!

Mit Brillux und dem Fachbetrieb werden die eigenen vier Wände wunderschön

Das eigene Zuhause – der Mittelpunkt unseres Lebens. Hier wird gelebt, geliebt, und gewohnt. Hier kommen Sie an, hier entspannen Sie, hier gestalten Sie Ihre Ideen. Und machen aus kahlen Wänden farbenfrohe Statements, aus leeren Räumen Lieblingsplätze, aus Außenwänden formschöne Fassaden-Highlights. Wir sind mit dabei – mit aktuellen Trends in der Wandgestaltung, inspirativen Projekten mit Wohlfühl-Faktor, tollen Raumideen und echter Premium-Qualität. Auf wen wir vertrauen: die fachgerechte Umsetzung durch den Fachbetrieb. Denn nichts ist schöner als die Umsetzung durch die Profis. Lassen Sie sich inspirieren – und legen Sie los!

Homestory Matthias

Brillux Homestorys

Geschichten, die das Leben erzählt. Und echte Inspirationen, die Ihr Zuhause schöner machen können. In unseren Homestorys wurden aus den Ideen unserer Kundinnen und Kunden echte Wohnträume.

Jantien sitzt auf ihrem Bett
Jantien von das.bruns.haus
Villa Kunterbunt neu interpretiert
Gemeinsam mit ihrem Malerbetrieb hat Jantien drei Räume in ihrem Zuhause komplett neugestaltet – und dabei gezeigt, wie starke Farbtöne die Atmosphäre eines Raumes verändern können. Mehr dazu in der Homestory.
Elisa und Gerrit am Strand
Elisa und Gerrit
Jaumann’s Südwind auf Sylt
Wer durch die Türen des Jaumann’s Südwind auf Sylt tritt, merkt sofort: Dieses Haus will kein klassisches Hotel sein. Es fühlt sich anders an: persönlicher, wärmer. Fast so, als würde man bei Freunden ankommen. Mehr dazu in der Homestory.
Jakob Bader lehnt an einem orangefarbenen Esstisch
Jakob Bader
Wohnen wie im Museum
Architekt Jakob verwandelt seine Schwabinger Wohnung mit einem Malerbetrieb und Brillux in eine persönliche Ausstellung. Mehr dazu in der Homestory.
Christof und Michael sitzen auf dem Boden
Michael und Christof
House of James
Im House of James in Meran haben Michael Hochkofler und Christof Fauster nicht ihre Unterschiede geglättet – sie haben sie miteinander verwoben. Mehr dazu in der Homestory.
Matthias schaut zur Seite
Matthias
Ein zweites Zuhause auf 40 Quadratmetern
Matthias hat seinen Wohlfühlort gefunden: Als MKG-Chirurg mit eigener Praxis in Koblenz lebt er eigentlich in Bonn – aber einmal pro Woche schläft er in seiner kleinen Zweitwohnung direkt über den Dächern der Stadt. Mehr in der Homestory.
Philipp und Sara schauen in die Kamera
Philipp und Sara
So wohnt ein Malermeister
Wenn jemand Farbe nicht nur verarbeitet, sondern lebt, dann ist es Philipp Zenglein – Malermeister, Raumgestalter und Handwerker mit Leidenschaft. Die ganze Homestory hier lesen.
Susanna und Peter lächeln in die Kamera
Susanna und Peter
Vom Pferdestall zum Traumzuhause
Sie erwarben den alten Hof Leising und verwandelten ihn in ein Traumzuhause. Susanna und Peter erzählen hier ihre Story.
Joanna und Leon
Joanna und Leon
Kunst meets Farbe: ein perfekter Rahmen
Joanna und Leon laden in ihren Altbautraum in Düsseldorf ein und zeigen, wie man Kunst und Farbe miteinander kombiniert.
Yamel und Sebastian schauen in die Kamera
Yamel und Sebastian
Vom historischen Gebäude zum Wohlfühlort
Yamel und Sebastian haben mit viel Liebe zum Detail einen ehemaligen Kotten aus dem Jahr 1880 renoviert.
Homestory Basel
Ursi & Dennis
Mutige Farbtöne, schönes Konzept
Eine ehemalige Seniorenresidenz wird zu einem modernen Bed & Breakfast. In mutigen Farben und fantastischem Stil.
Daniela
Daniela
Makeover Tiny House Kleines Haus ganz groß
Danielas gerade mal 4 Meter breites Wohnhaus wird zum Wohntraum.
Homestory Düren
Katharina und Roland
Alles, nur keine rechten Winkel
Es war Liebe auf den ersten Blick: Ein verfallenes Haus wird zu einem kleinen Paradies, eine Sanierung zu einem Herzensprojekt.
Nadines Homestory
Nadines Homestory
Hamburger "Kaffeemühle" im neuen Look
Nadine fand durch einen Häusertausch den Weg in ihr Wohnglück.
Katrin und Christof
Katrin und Christof
Auf der Durchreise entdeckt
Katrin und Christof gestalteten ein 60er-Jahre-Haus von Grund auf neu.
Jasmin und Florian
Jasmin und Florian
Design mit Vergangenheit
Jasmins Familienhaus wird zum einladenden Zuhause.
großzügiger moderner offener Wohnbereich und eine Frau

Don’t do it yourself

High-End Ergebnisse brauchen High-End-Verarbeitung. Darum setzen wir bei Brillux auf die Umsetzung durch den Fachbetrieb.

Kieselweißes Wohnzimmer

Aktuell und außergewöhnlich

Diese Inspirationen lassen uns nicht los

Von diesen Ideen und Projekten können wir gerade nicht genug bekommen. Klicken Sie sich durch einzigartige Kreativtechniken und frische Farbkonzepte.

    Betonoptik
    Kreativtechnik Betonoptik
    Beton soll es sein!
    Beton hat seinen Weg von der Baustelle ins Zuhause geschafft und begeistert Designliebhaberinnen und -liebhaber.
    Wohnzimmer gestalten
    Innenraum-Ideen
    Wohnzimmer wunderbar!
    So vereint man Gemütlichkeit und Eleganz im Wohnzimmer. Unsere Inspirationen für die Gestaltung des Lieblingsortes helfen, wenn es bei Ihnen schöner werden soll.
    Flur Grün
    Brillux Lieblingsfarben
    Grüner macht schöner!
    Kraftvolles Grün bringt die erneuernde Kraft der Natur direkt ins Zuhause. Ein Power-Farbton, der in jedem Zimmer Wirkung zeigt.
    Tapete Blätter
    Raumtrends
    Trendobjekt Tapete
    Starkes Statement: Unsere Tapetenkollektion MyHome ist da – und bringt stylishe Prints und kräftige Muster direkt an Ihre Wand.

    Die machen das schon!

    Gut zu wissen, gut für Sie: Wir vertrauen auf den Fachbetrieb. Denn beste Materialien und echte Handwerksleistungen machen wunderschöne Gestaltung erst wirklich möglich. Wir helfen Ihnen natürlich auch, den passenden Fachbetrieb für Ihr Projekt zu finden.

    Zwei Maler laufen mit Arbeitsmaterial

    Vom Fach – für Ihre Ideen

    Fachbetrieb finden – fachgerecht umsetzen

    Vertrauen Sie auf echte Expertise. Und auf die Qualität der Profis. Wenn Sie nach dem geeigneten Fachbetrieb suchen, helfen wir gerne mit. Und suchen zusammen nach dem passenden Betrieb für Ihre Ideen.

    Maler bearbeitet eine Fläche mit einem Schleifgerät

    Don’t do it yourself

    Das Handwerk und Brillux – das passt. Sie wünschen sich ein perfektes Ergebnis, Top-Qualität und eine hochwertige Verarbeitung. High-End Ergebnisse brauchen deshalb High-End-Verarbeitung. Darum setzen wir bei Brillux auf die Umsetzung durch den Fachbetrieb. Und Sie sollen wissen, warum.

    Innenraum-Ideen, die mehr können

    Drinnen-Design

    Das Wohnzimmer in „Wow!“, die Küche in „Kaum zu glauben!“, das Bad in „Bitte mehr davon!“: das sind unsere Innenraum-Ideen. Einzigartige Gestaltungsideen für jedes Zimmer, die Lust auf mehr machen – und mehr als nur gewöhnlich können.

    Wohnzimmer rustikal mit Rostoptik

    Trends in der Raum-Gestaltung setzen

    Raum für Ihre Ideen

    Strahlende Effekte, Anlehnungen an Rost, Natursteinoptiken mit feiner Formgebung und Böden, die in allen Farben glänzen – so gehen Trends, die nicht jeder in den eigenen vier Wänden hat. Dürfen wir vorstellen: unsere Kreativtechniken für einzigartige Wände und inspirierende Bodenbeschichtung.

    Badezimmer
    Natursteinoptiken: Klassik trifft Moderne
    Fast wie in Stein gemeißelt
    Weiß marmoriert, edel in dunklem Granit oder natürlich verspielt in Schiefer-Optik: Diese Natursteintechniken bringen die Eleganz von Naturstein nach Hause.
    Wandgestaltung mit Metalleffekte
    Schimmernd schön
    Metalleffekte für Ihre Wand
    Lassen Sie es glänzen. In Kupferrot oder mit starken Akzenten in Stahl-Optik. Und bringen Sie Glanz und Glamour in Ihr Zuhause! Unsere kreativen Metalleffekte schaffen faszinierende Wände, die begeistern.
    Wand Strukturtechniken
    Strukturtechniken
    Starke Strukturen, starke Wände
    Tiefe gepaart mit markanter Formgebung: Unsere Kreativtechniken mit Struktur muss man sehen – und fühlen.
    Bodenbelag mit Holzoptik
    Böden in besonders
    Bodenbeläge? Bitte sehr!
    Hier fallen Ihre Ideen auf wirklich fruchtbaren Boden. Wunderschön trifft widerstandsfähig – unsere Bodenbeschichtungen bringen Farbe ins Zuhause.
    Leichtherziges Rot

    Unsere Lieblingsfarben

    Bunt ist beautiful!

    Wir lieben die Welt der Farben. Und entführen Sie deshalb in satte Rottöne, elegante Blautöne und noch viel mehr strahlende Farbkonzepte, mit denen Sie Wände neu gestalten. Bekennen Sie Farbe – in unseren Farbwelten.

      „Farben erschaffen Räume und geben dem Zuhause überhaupt erst die Stimmung, die man sich wünscht. Unsere Farbwelten sind mehr als nur Farbtöne. Es sind Farbkonzepte, die Farben und deren Zusammenspiel erlebbarer machen sollen.“

      Tanja Knura, Innenarchitektin bei Brillux

      Lorem Ipsum

      Umgestalten, renovieren, sanieren

      Rein in Ihre vier Wände

      Ob denkmalgeschützter Altbestand, Neubau oder Umgestaltung: Sie wollen es schön von innen und außen! Hier sind wir mit dabei – mit den echten Highlights, starken Statements und Projekten, auf die wir wirklich stolz sind. Profitieren Sie von langjähriger Expertise, höchster Qualität der Materialien und der Vermittlung von professionellen Maler- und Stuckateurbetrieben. So wird das nächste Projekt einfach traumhaft.

        Neubau Haus
        Hausbau-Inspirationen
        Home, new home!
        Der Neubau steht an – und vielleicht planen Sie schon. Vor dem Hausbau ist nach der Inspiration. Hier finden Sie unsere Ideen und Projekte rund um die Gestaltung des Neubaus. Traumhafte Ideen, die mit neuen Fassaden und besonderer Innenraumgestaltung glänzen – und genau so aus Häusern ein Zuhause machen.
        Renovieren und sanieren
        Renovieren und sanieren
        Makeover mit Ansage!
        Alles neu, alles anders! Diese Umbau-Inspirationen machen Lust auf mehr – und sehen richtig toll aus. Wie gemacht für die Umsetzung durch den Fachbetrieb – wie gemacht für Ihre Ideen.
        Fassade
        Fassaden zum Verlieben
        Bereit fürs Fassaden-Feeling
        Farbe, Form, Funktion: Bei diesen Fassaden-Highlights stimmt alles. In unseren Gestaltungsideen für frische Fassaden stecken kräftigen Farben, ausgefallene Putztechniken und Natursteinoptiken, die perfekt auf Dämmsysteme abgestimmt sind. Unsere Fassaden-Inspirationen zeigen, was möglich ist.
        Außenbereich Haus
        Garten, Terrasse und Veranda in wundervoll
        Hallo Sonnenschein
        Die Tage werden länger – und draußen wird es schöner. Mit starken Ideen und der Expertise des Fachbetriebs verwandeln sich Garten, Veranda und Einfahrt in echte Lieblingsorte – vielleicht sogar mit der Deckenfarbe Himmelblau. Bereit für das Outdoor-Glück?

        Die gefallen uns richtig gut

        Unsere schönsten Referenzen direkt auf einem Blick

        Schön, endlich zuhause anzukommen. Wir zeigen, wie es aussehen kann. In diesen Projekten haben die Fachbetriebe innen wie außen wirklich ganze Arbeit geleistet. Wohnungen wurden Appartements mit französischem Chic, aus Planungen auf dem Reißbrett formschöne Neubauten, aus alten Bausünden wahre Schmuckstücke. Lassen Sie sich inspirieren.

        Wohnzimmer Couch Ecke
        Apartment, Haarlem
        Villa Aussenansicht
        Villa, Freiburg
        Inneneinrichtung offenes Wohnzimmer
        Apartment, Danzig
        Neubau Außenansicht
        Neubau, Drensteinfurt
        Haus Außenansicht
        Haus am See, Potsdam
        Cuxhaven Gründerzeitvilla
        Gründerzeitvilla, Cuxhaven
        Rheine Einfamilienhaus
        Einfamilienhaus, Rheine