Mit Brillux und dem Fachbetrieb werden die eigenen vier Wände wunderschön
Gestaltungstrends und traumhafte Projekte
Willkommen zuhause!
Das eigene Zuhause – der Mittelpunkt unseres Lebens. Hier wird gelebt, geliebt, und gewohnt. Hier kommen Sie an, hier entspannen Sie, hier gestalten Sie Ihre Ideen. Und machen aus kahlen Wänden farbenfrohe Statements, aus leeren Räumen Lieblingsplätze, aus Außenwänden formschöne Fassaden-Highlights. Wir sind mit dabei – mit aktuellen Trends in der Wandgestaltung, inspirativen Projekten mit Wohlfühl-Faktor, tollen Raumideen und echter Premium-Qualität. Auf wen wir vertrauen: die fachgerechte Umsetzung durch den Fachbetrieb. Denn nichts ist schöner als die Umsetzung durch die Profis. Lassen Sie sich inspirieren – und legen Sie los!
Brillux Homestorys
Geschichten, die das Leben erzählt. Und echte Inspirationen, die Ihr Zuhause schöner machen können. In unseren Homestorys wurden aus den Ideen unserer Kundinnen und Kunden echte Wohnträume.
Don’t do it yourself
High-End Ergebnisse brauchen High-End-Verarbeitung. Darum setzen wir bei Brillux auf die Umsetzung durch den Fachbetrieb.
Aktuell und außergewöhnlich
Diese Inspirationen lassen uns nicht los
Von diesen Ideen und Projekten können wir gerade nicht genug bekommen. Klicken Sie sich durch einzigartige Kreativtechniken und frische Farbkonzepte.
Die machen das schon!
Gut zu wissen, gut für Sie: Wir vertrauen auf den Fachbetrieb. Denn beste Materialien und echte Handwerksleistungen machen wunderschöne Gestaltung erst wirklich möglich. Wir helfen Ihnen natürlich auch, den passenden Fachbetrieb für Ihr Projekt zu finden.
Innenraum-Ideen, die mehr können
Drinnen-Design
Das Wohnzimmer in „Wow!“, die Küche in „Kaum zu glauben!“, das Bad in „Bitte mehr davon!“: das sind unsere Innenraum-Ideen. Einzigartige Gestaltungsideen für jedes Zimmer, die Lust auf mehr machen – und mehr als nur gewöhnlich können.
Trends in der Raum-Gestaltung setzen
Raum für Ihre Ideen
Strahlende Effekte, Anlehnungen an Rost, Natursteinoptiken mit feiner Formgebung und Böden, die in allen Farben glänzen – so gehen Trends, die nicht jeder in den eigenen vier Wänden hat. Dürfen wir vorstellen: unsere Kreativtechniken für einzigartige Wände und inspirierende Bodenbeschichtung.
Unsere Lieblingsfarben
Bunt ist beautiful!
Wir lieben die Welt der Farben. Und entführen Sie deshalb in satte Rottöne, elegante Blautöne und noch viel mehr strahlende Farbkonzepte, mit denen Sie Wände neu gestalten. Bekennen Sie Farbe – in unseren Farbwelten.
„Farben erschaffen Räume und geben dem Zuhause überhaupt erst die Stimmung, die man sich wünscht. Unsere Farbwelten sind mehr als nur Farbtöne. Es sind Farbkonzepte, die Farben und deren Zusammenspiel erlebbarer machen sollen.“
Tanja Knura, Innenarchitektin bei Brillux
Umgestalten, renovieren, sanieren
Rein in Ihre vier Wände
Ob denkmalgeschützter Altbestand, Neubau oder Umgestaltung: Sie wollen es schön von innen und außen! Hier sind wir mit dabei – mit den echten Highlights, starken Statements und Projekten, auf die wir wirklich stolz sind. Profitieren Sie von langjähriger Expertise, höchster Qualität der Materialien und der Vermittlung von professionellen Maler- und Stuckateurbetrieben. So wird das nächste Projekt einfach traumhaft.
Die gefallen uns richtig gut
Unsere schönsten Referenzen direkt auf einem Blick
Schön, endlich zuhause anzukommen. Wir zeigen, wie es aussehen kann. In diesen Projekten haben die Fachbetriebe innen wie außen wirklich ganze Arbeit geleistet. Wohnungen wurden Appartements mit französischem Chic, aus Planungen auf dem Reißbrett formschöne Neubauten, aus alten Bausünden wahre Schmuckstücke. Lassen Sie sich inspirieren.